Handebol vai confiante para Santo Domingo O handebol do Brasil vai ao Pan de Santo Domingo para trazer duas medalhas de ouro e assegurar vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. O grupo feminino é o atual campeão, mas às vésperas do embarque teve de enfrentar imprevistos na preparação ? Cuba acabou cancelando, à última hora, os amistosos que faria no Brasil (as cubanas não vão ao Pan, mas seriam sparring ideal para as brasileiras nesse fim de preparação). Além disso, a seleção de Alexandre Schneider teve uma baixa em um jogo-treino com a equipe júnior ? Lucila Viana, que esteve no grupo campeão em Winnipeg, em 1999, se machucou e está fora do Pan. Leia mais no Estadão