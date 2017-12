Hantuchova derrota Schnyder e avança no WTA de Zurique A tenista suíça Patty Schnyder, cabeça-de-chave seis, decepcionou nesta terça-feira e foi eliminada na primeira rodada do Torneio de Tênis de Zurique, competição que distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, ao ser derrotada pela eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Com o resultado, Hantuchova vai enfrentar nas oitavas-de-final a japonesa Ai Sugiyama, que surpreendeu ao eliminar a francesa Marion Bartoli, número 18 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/1. Outra que decepcionou foi a checa Nicole Vaidisova, cabeça-de-chave número sete, que levou um "pneu" no segundo set e foi eliminada pela francesa Tatiana Golovin por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/0. Agora, Golovin pegará a russa Maria Kirilenko, que derrotou a suíça Emmanuelle Gagliardi por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Em outro confronto, a italiana Francesca Schiavone, cabeça-de-chave número oito, confirmou o seu favoritismo e eliminou a norte-americana Meilen Tu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Também por 2 a 0, a francesa Nathalie Dechy venceu a eslovaca Jarmila Gajdosova, parciais de 6/3 e 6/4.