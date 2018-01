Hardenne, Davenport e Kuznetsova avançam no US Open A belga Justine Henin-Hardenne, a norte-americana Lindsay Davenport e a russa Svetlana Kuznetsova avançaram sem dificuldade nesta quinta-feira para a terceira rodada do US Open, último Grand Slam do ano, que está sendo disputado em Nova York. Henin-Hardenne, segunda cabeça-de-chave do torneio, passou pela norte-americana Vania King por 2 a 0 (6/2 e 6/1), em 1 hora e quatro minutos. "O mais importante é superar logo a primeira semana e ver o que acontece quando suas rivais estão entre as 20 melhores do mundo", explicou a belga, que se disse "satisfeita" com o tênis que apresentou até agora. Kuznetsova, cabeça-de-chave número 6, bateu outra norte-americana, Lauren Albanese, com a mesma facilidade: 6/1 e 6/1. Para Davenport, décima pré-classificada, a missão foi ainda mais fácil: derrotou a croata Jelena Kostanic com uma "bicicleta", duplo 6/0. Confira outros resultados da segunda rodada: Jelena Jankovic (SER) 2 x 0 Kirsten Flipkens (BEL) - 6/2 e 6/3 Marion Bartoli (FRA) 2 x 0 Varvara Lepchenko (UZB) - 6/1 e 6/2 Maria Kirilenko (RUS) 2 x 0 Severine Bremond (FRA) - 6/2 e 6/3 Anastassia Rodionova (RUS) 2 x 0 Jie Zheng (CHN) - 7/5 e 6/3 Nicole Vaidisova (RCH) 2 x 1 Alina Jidkova (RUS) - 6/2, 3/6 e 6/3 Shahar Peer (ISR) 2 x 1 Martina Muller (ALE) - 6/1, 5/7 e 6/2 Francesca Schiavone (ITA) 2 x 1 Sania Mirza (IND) - 5/7, 6/1 e 6/2 Patty Schnyder (SUI) 2 x 0 Sofia Arvidsson (SUE) - 6/3 e 7/5 Mara Santangelo (ITA) 2 x 0 Sybille Bammer (AUT) - 6/3 e 6/1 Jarmila Gajdosova (ESQ) 2 x 0 Viktoriya Kutuzova (UCR) - 6/3 e 7/6 (7/5) Aravane Rezai (FRA) 2 x 1 Lucie Safarova - (RCH) - 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4