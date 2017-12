Havaiano conquista o título do WCT O havaiano Andy Irons conquistou hoje o título antecipado da temporada do World Championship Tour (WCT), a divisão de elite do surfe mundial em estilo verde-e-amarelo. Primeiro porque contou com a ajuda de um brasileiro, Tânio Barreto, que venceu o australiano Joel Parkinson na terceira fase do Nova Schin Festival, etapa brasileira da temporada, em Imbituba (SC). Parkinson era o único que poderia alcançar Irons na tabela de classificação mas precisava vencer no Brasil e torcer para o havaiano não chegar às semifinais para continuar na disputa, o que acabou não acontecendo. Segundo porque a festa foi nas cores da bandeira brasileira. Irons acompanhou a bateria do rival da arquibancada e vibrou bastante com a conquista do tricampeonato. O surfista celebrou seu primeiro título fora de águas havaianas distribuindo bolas e camisetas compostas com tons verde-e-amarelo feitas antecipadamente. "A pressão se foi. Nós dois estávamos vivendo o mesmo tipo de tensão, um acompanhando a bateria do outro. Agora estou mais confortável." Para Irons, a consciência da conquista só deveria chegar à noite quando, mais tranqüilo, conseguiria uma boa noite de sono. Irons falou sobre a experiência de vencer fora da água. "É duro. Um pouco desconfortável porque você não pode controlar o que está acontecendo, mas também foi demais." Sobre o fato de ter sido sua primeira conquista fora do Havaí, o surfista acredita que, por esse motivo, o Brasil vai passar a ser sempre um lugar especial para ele. Sobre as camisetas, disse que foi uma surpresa dos patrocinadores. "Eu não sabia e, para mim, foi melhor assim." Irons reafirmou não se sentir pressionado a buscar o recorde do americano Kelly Slater, que já conquistou seis títulos. "Claro que quero conquistar outros e vou lutar pelo quarto campeonato no ano que vem, mas vencer já é ótimo e se não chegar a seis títulos tudo bem." Parkinson foi um dos primeiros a cumprimentar Irons após a conquista. Entre os dois, que são patrocinados pela Billabong, o clima foi de camaradagem e o australiano também não escondeu um certo alívio pelo fim da pressão. "Sabia que precisaria de um milagre para ser campeão, o que acabou não acontecendo." Parko diz não ter se arrependido de ter perdido duas etapas da temporada para acompanhar o nascimento da filha. "Para mim foi um acontecimento importante e as coisas aconteceram como tinham de acontecer." Tânio disse que não sabia que seu desempenho poderia ser decisivo na definição do título do WCT. "Para ser sincero só fiquei sabendo da minha situação quando estava saindo da água. Estou disputando a competição como convidado e sabia que enfrentaria um dos grandes do circuito em algum momento", afirmou. "Na verdade o que eu queria era entrar na água e mostrar meu potencial." Depois do título, Irons relaxou e acabou sendo derrotado nas oitavas-de-final pelo australiano Tom Witaker ficando de fora da decisão do Nova Schin, prevista para amanhã. Já os brasileiros não brincaram em serviço e garantiram uma vaga na semifinal já que Renan Rocha e Fábio Gouveia passsaram para as quartas-de-final e farão confronto. Renan venceu o australiano Richard Lovett e Gouveia o compatriota Paulo Moura. Peterson Rosa venceu Armando Daltro e será o adversário de Witaker. Um dos poucos favoritos que confirmaram a condição, o americano Kelly Slater derrotou Adriano de Souza e depois o australiano Darren O´Rafertty. O campeão da etapa brasileira do ano passado pega o australiano Taj Burrow, que derrotou seu compatriota Kieren Perrow. Outro brasileiro na competição é Tânio Barreto, que passou por Neco Padaratz.