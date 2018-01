Havaiano é o novo rei do surfe O havaiano Andy Irons conquistou o título do WCT (World Championship Tour), a divisão de elite do surfe mundial. É o primeiro título mundial de Andy Irons, de 24 anos, e o terceiro de um havaiano - antes dele, somente Derek Ho (1993) e Sunny Garcia (2000) haviam vencido o WCT. Líder do ranking com cerca de mil pontos de vantagem sobre o australiano Luke Egan, Irons beneficiou-se da derrota de seu adversário direto nas quartas-de-final do Rip Curl Cup, no Havaí, penúltima etapa do circuito, para garantir o título por antecipação.