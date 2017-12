Havaiano sofre com as baterias adiadas O adiamento das baterias de abertura do Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT), em Santa Catarina, por falta de ondas, aumenta a ansiedade do havaiano Andy Irons. "Eu penso no título mundial todo o dia e vou dormir pensando nisso, mas vou acompanhar a bateria de Joel porque ele é o único que preciso observar para saber o que vai acontecer." Irons e o australiano Joel Parkinson são os únicos que podem conquistar o WCT. O havaiano precisa chegar em terceiro lugar na competição ou torcer para que seu adversário não ganhe no Brasil para ser tricampeão mundial. "Isso é entre mim e Parko (apelido de Parkinson). Estar em Florianópolis, uma espécie de campo neutro para nós, é bom", afirmou o havaiano. A última etapa será em Pipeline, Havaí, em dezembro. A competição também contará com a presença do hexacampeão mundial Kelly Slater. O americano ganhou a etapa do Nova Schin no ano passado. Vários brasileiros participam da competição: Guilherme Herdy, Raoni Monteiro, Renan Rocha, Victor Ribas, Fábio Gouveia, Adriano de Souza, Odirlei Coutinho, Paulo Moura, Ricardo Ortiz, Renato Galvão, Neco Padaratz, Peterson Rosa, Armando Daltro, e Marcelo Nunes.