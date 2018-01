Havana na disputa pelos Jogos de 2016 Assim que Londres foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2012, na quarta-feira, várias cidades já começaram a disputa pela edição de 2016. Derrotadas dessa vez, Madri e Moscou prometem tentar de novo, além de Roma e Hamburgo, que lançaram imediatamente a candidatura. E nesta quinta-feira, Havana, a capital cubana, avisou que também quer organizar a Olimpíada. Havana já tinha sido candidata para sede dos Jogos de 2012. E saiu da disputa quando foram definidas as 5 cidades finalistas: Londres, Paris, Moscou, Madri e Nova York. Mas a capital cubana não desistiu. Segundo o presidente do Comitê Olímpico de Cuba, José Ramón Fernández, seu país ?continuará insistindo e tentará obter a sede da Olimpíada em 2016, porque acha justo que não haja monopolização dos ricos, algo que prejudica o movimento olímpico." Com grande tradição esportiva, Cuba acredita que tem condições para organizar uma Olimpíada em Havana. E José Ramón Fernández pede uma oportunidade aos países pequenos e pobres. "Na eleição (do COI) o que se destaca é a comercialização excessiva e outros elementos de riqueza", criticou o dirigente cubano.