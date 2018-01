Helsinque quase pronta para o Mundial Está quase tudo pronto para o Mundial de Atletismo, que começa em 6 de agosto, em Helsinque. A Finlândia recebe a competição após 22 anos, com mais de dois mil atletas, de 205 países. "Não sei se já tivemos representantes de tantos países reunidos em um evento", diz Antti Pihlakoski, chefe do comitê organizador. Apesar disso, o Mundial sentirá a ausência de várias estrelas - pelo menos quatro medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 desistiram da competição. Um deles é Hicham El Guerrouj, vencedor dos 1.500 e 5.000 metros na Grécia, que desistiu da temporada por causa de uma virose. Outro desfalque é o sueco Christian Olsson, do salto triplo, que está se recuperando de cirurgia no tornozelo. Com isso, as chances do brasileiro Jadel Gregório aumentam. No Mundial Indoor de Budapeste, no ano passado, Jadel ficou com a prata, justamente atrás de Olsson.