Henin derrota Hingis no Masters Feminino de Tênis A tenista belga Justine Henin-Hardenne estreou com vitória no Masters Feminino de Tênis, disputado em Madri, na Espanha. Na última partida da rodada de abertura do torneio, nesta terça-feira, ela derrotou a suíça Martina Hingis por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/1. Henin e Hingis estão no Grupo Amarelo do torneio, que teve outro jogo nesta terça-feira. A russa Nadia Petrova arrasou a número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo, com duplo 6/2. Já pela chave Vermelha, a russa Maria Sharapova ganhou de sua compatriota Elena Dementieva por 6/1 e 6/4. O Masters de Madri reúne as 8 melhores tenistas da temporada e vai definir aquela que irá terminar o ano na liderança do ranking mundial. Por enquanto, a posição é ocupada por Mauresmo, mas Sharapova e Henin têm chances de ultrapassá-la.