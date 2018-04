Henin e Mauresmo na final do tênis Com bastante dificuldade, Justine Henin-Hardenne, número 1 do mundo, garantiu vaga na final do torneio de tênis feminino, nesta sexta-feira, ao bater a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 1 (7/5, 5/7 e 8/6). A belga vai lutar pelo ouro contra a francesa Amelie Mauresmo, que fez 2 a 0 em Alicia Molik, da Austrália, com 7/6 e 6/3. A decisão deverá começar por volta de 12h30 deste sábado.