Henin e Petrova estão na final do Torneio de Berlim A belga Justine Henin-Hardenne e a russa Nadia Petrova vão fazer neste domingo a final do Torneio de Berlim, na Alemanha. Nas semifinais deste sábado, Henin derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 6/1 e 6/2 e Petrova ganhou da chinesa Na Li por 6/1 e 6/0. Atual número 1 do mundo, Mauresmo foi punida pelo cansaço. Afinal, ela teve que fazer duas partidas neste sábado. Primeiro, derrotou a suíça Martina Hingis em confronto que tinha sido adiado da sexta-feira: 4/6, 6/4 e 6/4. E depois, encarou Henin e acabou perdendo. ?Posso dizer que estava cansada, realmente, mas tenho de dar também créditos para Justine Henin, que jogou bem?, disse Mauresmo. Com a número 1 eliminada, a final deste domingo em Berlim vai reunir as cabeças-de-chave número 2 e 3 do torneio - Petrova e Henin, respectivamente.