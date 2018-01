Henin elimina Davenport na Austrália Uma semifinal do Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam no ano, já está definida. A russa Maria Sharapova vai enfrentar a belga Justine Henin-Hardenne. As duas conquistaram suas vagas em jogos disputados nesta terça-feira. Sharapova foi a primeira a se classificar. Atual número 4 do mundo, a tenista russa venceu sua compatriota Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Já Henin teve uma missão mais difícil. Contra a norte-americana Lindsay Davenport, que é a atual número 1 do mundo, a belga ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3. A vitória de Henin teve outro papel importante, pois deve tirar Davenport da liderança do ranking mundial. Duas tenistas brigam pelo posto de número 1: a belga Kim Clijsters e a francesa Amelie Mauresmo. Mas, para isso, precisam avançar no Aberto da Austrália. As duas irão jogar nesta quarta-feira, pelas quartas-de-final do Aberto da Austrália. Mauremos enfrenta a suíça Patty Schnyder, enquanto Clijsters encara outra tenista suíça, Martina Hingis.