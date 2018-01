Henin-Hardenne derrota rival e vai à final de Wimbledon Número três do mundo, a tenista belga Justine Henin-Hardenne derrotou nesta quinta-feira a sua compatriota Kim Clijsters, número dois, por 2 sets a 0, e garantiu vaga à final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Henin, que nunca conquistou o título de Wimbledon, começou bem a partida e com um forte saque fechou o primeiro set em 6/4. No entanto, no segundo set Clijsters se recuperou e só foi derrotada no tie-break, por 7/6 (7/4). Agora, em 22 confrontos entre as tenistas, Henin soma 12 vitórias. Essa é a segunda final de Henin em Wimbledon - em 2001, ela foi derrotada pela norte-americana Venus Williams. A adversária da belga na final deste ano sairá do confronto entre a tenista francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, e a russa María Sharapova, que conquistou o título de Wimbledon em 2004.