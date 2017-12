Henin-Hardenne despacha ex-campeã Myskina com um 2 a 0 Justine Henin-Hardenne, quinta tenista do mundo, não teve muito trabalho para derrotar a russa Anastasia Myskina por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4, pela oitavas-de-final do aberto da França, neste sábado. Myskina, que já foi campeã em Roland Garros, não conseguiu encaixar seu jogo contra a belga - umas das favoritas ao título - que terá a argentina Gisela Dulko como adversária nas quartas-de-final. Outra favorita, A suíça Martina Hingis, teve sua partida contra a israelense Shahar Peer suspensa por falta de luz natural, já que no Grand Slam francês não se joga com luz artificial. A partida foi interrompida no terceiro e decisivo set, quando o marcador estava 3/6 e 6/2. Hingis venceu o primeiro e Peer se recuperou. A partida será decidida segunda-feira.