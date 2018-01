Henin-Hardenne e Davenport vão à final em New Haven A belga Justin Henin-Hardenne e a norte-americana Lindsay Davenport farão neste sábado a final do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Na primeira semifinal disputada nesta sexta-feira, Henin-Hardenne passou pela russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Mais tarde, em jogo atrasado pela chuva, Davenport teve mais trabalho para derrotar a australiana Samantha Stosur, com um duplo 7/6 (7-3 e 9-7).