Henin-Hardenne ganha New Haven por lesão de Davenport A belga Justine Henin-Hardenne conquistou neste sábado o torneio de New Haven ao vencer Lindsay Davenport, primeira favorita, por 6/0 e quando o segundo set marcava 1 a 0 em games e a norte-americana abandonou a partida. Davenport foi obrigada a se retirar por uma lesão no ombro. Ela já perdeu grande parte da temporada devido a dores nas costas. Henin-Hardenne, segunda cabeça-de-chave, tirou proveito dos problemas físicos de Davenport para arrasar a norte-americana, até que ela finalmente deixou a quadra. A partida durou apenas nove minutos e 41 segundos. A belga sacou três vezes, conquistando 12 pontos. Davenport só levou três pontos nos sete games disputados. Quando já não agüentava mais as dores, resolveu se retirar.