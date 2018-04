Henin-Hardenne ganha ouro em Atenas A tenista belga Justine Henin-Hardenne, conquistou, neste sábado, a medalha de ouro para seu país ao derrotar a francesa Amelie Mauresmo na final do torneio de simples da Olimpíada. Foram 2 sets a 0, duplo 6/3. O tênis feminino na Grécia confirmou o favoritismo das cabeças-de-chave. Hardenne é número um do ranking mundial. No entanto, o mesmo não aconteceu no masculino, em que os favoritos principais caíram antes mesmo da semifinal.