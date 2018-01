Henin-Hardenne passa Clijsters e é a número dois do mundo Com o título do Torneio de New Haven, disputado nos Estados Unidos, a tenista belga Justine Henin-Hardenne subiu para o segundo lugar no novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira, com 3.078 pontos. Ela ultrapassou a sua compatriota Kim Clijsters, que por causa de uma lesão está afastada das quadras. A liderança continua com a francesa Amelie Mauresmo, com 3.470 pontos. As tenistas utilizaram os últimos torneios como preparação para o US Open, o quarto Grand Slam do ano, que começa nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. No masculino, a novidade entre os dez primeiro colocados da ATP ficou por conta do espanhol Tommy Robredo, que foi para quinto lugar, ultrapassando o norte-americano James Blake. O suíço Roger Federer continua na ponta, com 7.295 pontos. Em segundo está o espanhol Rafael Nadal.