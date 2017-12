Henin-Hardenne passa por Petrova e se classifica em Madri Em busca do posto de número um do ranking da WTA, a tenista belga Justine Henin-Hardenne garantiu vaga nesta quinta-feira às semifinais do Masters Feminino de Tênis, disputado em Madri, ao derrotar a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, em partida válida pela chave amarela. O confronto entre as tenistas teve quase 1h30 de duração. Petrova entrou mais atenta no primeiro set e chegou a vencer os dois primeiros games. No entanto, Henin se recuperou e conseguiu reverter a vantagem - a belga virou o jogo e fechou o set em 6/4. Já no segundo, as duas tenistas mantiveram o equilíbrio até a disputa do sétimo game, quando Henin quebrou o serviço de Petrova, fazendo 4 a 3. Desta maneira, a belga só teve o trabalho de confirmar o seu serviço e fazer, novamente, 6/4. A vitória sobre Petrova foi a segunda de Henin em Madri e a de número 412 da carreira - além disso, só neste ano ela já faturou mais de US$ 3 milhões em prêmios. Já Petrova fica praticamente eliminada da próxima fase do Masters, uma vez que ela só venceu um de seus três jogos. Atual terceira do mundo, Henin briga pela liderança do ranking da WTA com a francesa Amelie Mauresmo e a russa Maria Sharapova. Das três tenistas, a belga é a que tem a maior chance de terminar o ano no topo, uma vez que ela não participou do Masters do ano passado e não defende pontos.