Henin-Hardenne se classifica às oitavas-de-final do US Open Número dois do mundo, a tenista belga Justine Henin-Hardenne derrotou nesta sexta-feira a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/0, pela terceira rodada do US Open, o último Grand Slam do ano, que distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios. Henin chegou a fazer 4 a 1 no primeiro set, mas deixou o ritmo cair e acabou perdendo por 6 a 4. Entretanto, ela voltou a ter controle da partida e fechou o jogo depois de 1h43 de confronto. Agora, ela vai enfrentar pelas oitavas-de-final a vencedora do duelo entre a italiana Francesca Schiavone e a israelense Shahar Peer. Em outro jogo pela terceira rodada, a checa Nicole Vaidisova, cabeça-de-chave número nove, foi surpreendida e eliminada pela sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Já a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça seis, não teve problemas para derrotar a sua compatriota Anastassia Rodionova por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.