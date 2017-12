Henin-Hardenne vence fácil Mauresmo e fatura o Masters A belga Justine Henin-Hardenne bateu neste domingo a francesa Amélie Mauresmo por 2 sets a 0, em Madri, com parciais de 6/3 e 6/4, conquistando, assim, o seu primeiro título de Masters e o 29.º nono da carreira como profissional. Henin-Hardenne, que substituiu a rival no topo do ranking da WTA, vingou-se da derrota na primeira fase do torneio e ainda levou um cheque de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2,2 milhões). O confronto deste domingo, aliás, foi o 12.º entre as duas. Agora, o duelo está empatado, com seis vitórias para cada uma. "Esta temporada representa o que sempre sonhei. A derrota não é sempre fácil de lidar. Porém, quero continua competindo e vencer outro Grand Slam. Isto abre o apetite e dá vontade de continuar. É um estado no qual se sente que tudo vai bem. Esta foi minha melhor temporada", disse Mauresmo.