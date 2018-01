Henin-Hardenne volta às quadras no Torneio de New Haven A tenista belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, confirmou nesta quinta-feira que voltará às quadras no próximo dia 21 de agosto, para disputar o Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Lesionada, Henin-Hardenne, que não disputava uma competição oficial desde a derrota para a francesa Amélie Mauresmo, número um do mundo, na final de Wimbledon, em 8 de julho, decidiu jogar em New Haven para se preparar para o US Open, o quarto Grand Slam do ano, que começa no dia 28 de agosto. A belga, que recebeu uma pedido especial dos organizadores da competição norte-americana, sairá como cabeça-de-chave número dois, justamente atrás de Mauresmo.