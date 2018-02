Henin sobe no ranking da WTA e ultrapassa Sharapova A única mudança entre as dez primeiras posições do ranking da WTA, anunciado nesta segunda-feira, foi a subida da belga Justine Henin-Hardenne para a quarta posição, ultrapassando a russa Maria Sharapova - que no domingo foi derrotada pela própria Henin na final do Torneio de Dubai, realizado nos Emirados Árabes Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A liderança continua com a belga Kim Clijsters. Já a segunda colocada, a francesa Amelie Mauresmo, inicia nesta segunda, com a participação no Torneio de Doha, no Qatar, a busca pelo topo do ranking da WTA. Veja a classificação do ranking da WTA: 1.º Kim Clijsters (BEL) - 3.566 pontos 2.º Amelie Mauresmo (FRA) - 3.402 3.º Lindsay Davenport (EUA) - 2.902 4.º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.798 5.º Maria Sharapova (RUS) - 2.574 6.º Mary Pierce (FRA) - 2.517 7.º Elena Dementieva (RUS) - 2.043 8.º Nadia Petrova (RUS) - 2.014 9.º Patty Schnyder (SUI) - 1.946 10.º Venus Williams (EUA) - 1.493 11.º Francesca Schiavone (ITA) - 1.282 12.º Anastasia Myskina (RUS) - 1.257 13.º Nicole Vaidisova (RCH) - 1.182 14.º Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.146 15.º Daniela Hantuchova (ESL) - 1.023 16.º Elena Likhovtseva (RUS) - 1.010 17.º Ana Ivanovic (SER) - 918 18.º Nathalie Dechy (FRA) - 881 19.º Dinara Safina (RUS) - 873 20.º Flavia Pennetta (ITA) - 868