Henman surpreende e derrota Safin em Miami Em uma rodada que sofreu atraso de quatro hora por causa das chuvas, o peruano Luis Horna e o argentino Carlos Berlocq estrearam com vitória no torneio masculino do Masters Series de Miami. Horna venceu o alemão Florian Mayer por 6-4 e 7-6 (7-5), enquanto Berlocq passou como um trator sobre o americano Donald Young, ao fazer 6-0 e 6-0. Mas a grande surpresa da rodada inaugural foi a vitória de Tim Henman sobre o número 1 do mundo, o russo Marat Safin, por 6-3 e 6-3.