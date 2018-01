Henman vence Clément e avança no torneio de Zagreb O tenista britânico Tim Henman garantiu vaga hoje na segunda rodada do torneio de tênis de Zagreb, que acumula pontos para o circuito profissional masculino (ATP), ao vencer o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0 (6-3 e 6-3). Quem também avançou foi o sérvio Novak Djokovic, que bateu o tcheco Robin Vik por 2 sets a 0 (6-1 e 7-5). O croata Marin Cilic foi responsável pela grande surpresa do dia em Zagreb, ao superar o russo Igor Andreev, sétimo cabeça-de-chave, por 2 sets a 1 (6-3, 1-6 e 6-3). Veja os resultados da primeira rodada: Novak Djokovic (SEM) venceu Robin Vik (RTC) por 6-1 e 7-5. Marin Cilic (CRO) venceu Igor Andreev (RUS) por 6-3, 1-6 e 6-3. Tim Henman (ING) venceu Arnaud Clement (FRA) por 6-3 e 6-3. Potito Starace (ITA) venceu Jarkko Nieminen (FIN) por 6-3, 5-7 e 3-6.