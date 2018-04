Henrique cobra diretoria por atraso nos pagamentos

Os direitos de imagem de alguns atletas estão atrasados. O zagueiro Henrique admitiu que ele é um dos que estão sem receber há algum tempo. O volante Marcos Assunção, que foi para o Santos, também admitiu que tem atrasados para receber do clube. Outros atletas, com salários mais altos, estão na mesma situação, mas o assunto estava sendo tratado em sigilo porque Tirone havia prometido que iria quitar a dívida antes de deixar o cargo.

Mas não foi o que aconteceu. O ex-presidente chegou a pegar empréstimos bancários para quitar todos os pagamentos, mas ainda não foi suficiente. Nos últimos três meses, ele pegou R$ 22 milhões de empréstimo para pagar salários dos funcionários do clube, de alguns jogadores e o 13.º salário.

"Trabalhar só por amor não vale. Estamos com direito de imagem atrasado, mas não se deve falar disso na imprensa. Perguntem para a diretoria", disparou Henrique. E como já era de se esperar, todos os dirigentes, em seu último dia de mandato, não atenderam aos telefonemas.

O gerente de futebol, César Sampaio, vive uma situação ainda mais delicada. Seu contrato com o clube acabou no dia 31 de dezembro do ano passado e desde então ele trabalha sem vínculo algum para o clube. Até por isso, ele se afastou das negociações com o meia Riquelme, mas tem ao seu lado o fato de ser muito querido pelos jogadores. Por isso, existe a chance de ele permanecer no clube, pelo menos nos próximos meses. / D.A.B e D.B