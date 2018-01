Herbert e Mahut são a primeira dupla francesa a vencer o US Open

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut tornaram-se a primeira dupla francesa a vencer o US Open, ao baterem o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers, por duplo 6/4, neste sábado.

Na segunda final de Grand Slam do ano para as duas duplas, os vice-campeões do Aberto da Austrália, Herbert e Mahut, finalmente conseguiram conquistar o primeiro troféu, após quebrar Murray e Peers em um rali sensacional, com voleios à queima-roupa.

Para Murray e Peers foi mais uma decepção depois de perder a decisão de Wimbledon, em julho.

Foi um sucesso merecido para Mahut, 33 anos, que passou perto da glória várias vezes, perdendo 11 partidas de Grand Slam para eventuais campeões, inclusive cinco no Aberto dos EUA.