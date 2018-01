Hernandes ganha ouro em Copa de Judô O judoca Daniel Hernandes, da categoria pesado (+ 100 kg), conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro na Copa Coréia de Judô, em Jeju, Coréia do Sul. Na decisão, o brasileiro derrotou o sul-coreano Park Jun-Hyun por ippon. O médio Carlos Honorato (-90 kg) e o meio-médio Tiago Camilo (-81 kg), foram bronze em suas respectivas categorias. Honorato venceu o russo Jursik Pavol por ippon na repescagem da semifinal para ficar com sua medalha enquanto Camilo ganhou do russo Erek Kopaliani nas mesmas circunstâncias. A competição terá prosseguimento neste sábado, com João Derly e Leandro Guilheiro.