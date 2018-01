Hernandes pega carrasco na Jigoro Kano O pesado Daniel Hernandes terá pela frente em sua primeira luta na Copa Jigoro Kano, a mais tradicional competição de judô do planeta, o estoniano Indrek Pertelson, o mesmo que o eliminou nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Contra o vice-campeão mundial e medalha de bronze nos Jogos de Sydney e Atenas, Daniel Hernandes promete revanche. ?Ele é um adversário muito forte, mas está entalado na minha garganta. Além disso, não dá para escolher quem vem pela frente porque todos aqui são de alto nível?, disse o brasileiro. Já o peso médio Carlos Honorato vai enfrentar o alemão Michael Jurack. O campeão do torneio, que acontece domingo, no Japão, leva o prêmio de US$ 24 mil.