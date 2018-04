Hernanes, da Série B a titular absoluto

Hernanes nunca imaginava terminar o ano como titular do São Paulo, muito menos campeão brasileiro. Estava em baixa e desanimado, depois de defender o Santo André, na Série B do Nacional de 2006. "Tudo o que eu queria este ano era jogar a Série A, mas cheguei a pensar que nem seria aqui", conta o volante. "Talvez tivesse de sair e mostrar meu futebol num outro time para ser mais valorizado no São Paulo." Para sorte dos são-paulinos, nada disso foi necessário. O jogador de 22 anos, que se profissionalizou em 1999 no Unibol, do Recife, agradece a oportunidade dada pelo técnico Muricy Ramalho, que apostou no seu talento. "Eu já o conhecia bem, enfrentei o Hernanes algumas vezes e sabia que ele tem uma boa visão de jogo, chute forte e bom passe", descreve o treinador. Como já não tinha Mineiro, negociado com o Hertha Berlim no começo do ano, Muricy teve a certeza de ter encontrado um substituto à altura para Josué, negociado com o Wolfsburg, da Alemanha, pouco tempo depois. "Não adianta ficar reclamando por perder jogadores. O Hernanes é um grande exemplo de que é possível descobrir e formar novos jogadores em casa", diz o treinador. CUIDADOS ESPECIAIS Até receber a atenção de Muricy, Hernanes também teve dificuldades para se firmar numa posição. Ora atuava como lateral, ora como meia. "Fui até centroavante no Santo André", conta. "Mas eu nem pensava em definir posição. Só queria jogar, porque não estava bem no Santo André, me lesionei e fiquei um tempo sem jogar", diz. A sorte de Hernanes mudou no início do ano, quando participou de uma excursão com o time B à Índia. "Fui bem naqueles jogos e, quando voltamos ao Brasil, passei a treinar com os profissionais. Daí percebi que poderia ter chances de jogar aqui", explica o volante. As qualidades de Hernanes combinaram com as de Richarlyson e o meio-campo são-paulino passou a contar com uma dupla que, se não chegou a repetir o entrosamento e a categoria de Mineiro e Josué, mostrou eficiência ao longo do ano. Graças à capacidade de ir ao ataque, Hernanes também foi útil à artilharia do time e marcou sete gols na temporada - um deles, contra o Cruzeiro, de fora da área, na vitória por 2 a 1, no Mineirão, é considerado um dos mais bonitos do Brasileiro. "Foi o mais importante da minha carreira", diz. Além do título brasileiro, Hernanes festeja o sucesso na vida pessoal, com o casamento e o nascimento do primeiro filho, Ezequiel. "A paciência é a principal lição que tirei deste ano", avalia Hernanes. "Pode ser difícil, mas com paciência e trabalho a gente consegue nossos objetivos", ensina.