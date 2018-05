Herrera recebe pena leve e Chile terá goleiro na Copa

O atleta já integra uma lista de pré-convocados para o Mundial, que começarão a trabalhar com o técnico Jorge Sampaoli a partir desta sexta-feira, mas ainda restava a dúvida se ele poderia ser incluído no grupo final de 23 nomes que serão chamados para disputar a competição.

A promotoria de Quintero, na região de Valparaíso, havia pedido pela aplicação de uma pena de dois anos de detenção ao goleiro e sem direito a deixar o Chile neste período, mas a defesa do jogador conseguiu obter o direito da prisão em regime aberto, além do pagamento de uma pequena multa e a suspensão de sua carteira de habilitação por dois anos.

Herrera cometeu atos ilícitos ao volante durante um feriado nacional de 2012 no Chile, quando deixou uma discoteca de um balneário que fica em Quintero, cidade localizada a 154 quilômetros de Santiago, com 0,8 gramas de álcool no sangue, conforme indicou teste ao qual o goleiro foi submetido. Para completar, ele ainda portava uma habilitação ilegal.

Ele fazia porte do documento falso depois de anteriormente já ter perdido a sua carteira de habilitação após protagonizar um atropelamento em 2009, quando, também sob efeito de álcool, provocou a morte da jovem universitária Macarena Cassasús. Acusado de homicídio culposo naquela ocasião, foi condenado a apenas 41 dias de prisão, que também cumpriu em liberdade mediante a obrigação de periodicamente assinar um livro de presos da polícia, assim como perdeu a sua licença para conduzir veículos por dois anos.

O Chile caiu no forte Grupo B da Copa do Mundo, que contará também com Holanda, Espanha e Austrália. A sua estreia na competição será no dia 13 de junho, contra os australianos, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em seguida, no dia 18, os chilenos irão encarar os atuais campeões mundiais, no Maracanã, antes de terminarem a primeira fase da competição diante dos holandeses, no dia 23, no Itaquerão, em São Paulo.