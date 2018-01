Hewitt avança às semifinais em Las Vegas O australiano Lleyton Hewitt confirmou sua condição de favorito e venceu, com facilidade, o alemão Philipp Kohlschreiber por 6-2 e 6-0, classificando-se às semifinais do torneio de Las Vegas. Hewitt, de 25 años, ganhou este torneio em 2000 e 2003, quando sua sede era em Scottsdale, no Arizona. O próximo adversário do australiano será o norte-americano Paul Goldstein.