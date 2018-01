Hewitt cai, e Baggdatis passa às oitavas de Indian Wells O cipriota Marcos Baghdatis voltou a conseguir bons resultados no circuito de tênis. Derrotou nesta terça-feira o cabeça-de-chave número sete, o argentino Gaston Gaudio, por 2 a 1 (6/7 (5/7), 6/3, 6/2), no Master Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Depois de chegar à final do Aberto da Austrália, chega agora às oitavas-de-final e volta a atrair a atenção do público, que fica agora na expectativa para saber até onde ele chegará. Com a vitória, Baghdatis passou a contar com seis vitórias e quatro derrotas contra adversários classificados entre os dez melhores do mundo. Suas quatro derrotas aconteceram em jogos contra o número um do mundo, Roger Federer. Outra surpresa do dia foi a derrota de Lleyton Hewitt, bicampeão do torneio e cabeça-de-chave número nove, para o checo Tomas Berdych, que fez 2 a 0 (7/5, 6/3) no australiano. Na próxima fase, Baghdatis e Berdych se enfrentarão. No torneio feminino, Dinara Safina venceu o confronto contra a também russa Anastasia Myskina por 2 a 0 (6/1, 6/3). Em outro confronto, a alemã Anna-Lena Groenefeld derrotou também por 2 a 0 (6/1, 6/4) a estoniana Maret Ani.