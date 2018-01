Hewitt desfaca Austrália na Copa Davis O tenista australiano Lleyton Hewitt comunicou, nesta terça-feira, que não defenderá a Austrália no confronto contra a Suíça - válido pela primeira rodada da Copa Davis - por não ter se recuperado de uma lesão no tornozelo. Hewitt sentiu dores no local durante a derrota para o argentino Juan Ignacio Chela, pela segunda rodada do Aberto da Austrália, semana passada, em Melbourne. A impressa australiana especula que o tenista teria desistido do confronto devido a uma briga com a federação de seu país. Principal tenista australiano, Hewitt acusa os dirigentes de não mudarem a superfície da quadra do Aberto da Austrália para que o jogo ficasse mais rápido. Além disso, Hewitt queria que fossem distribuídos ingressos para a sua torcida organizada. A partida entre Austrália e Suíça acontecerá em Genebra, de 10 a 12 de fevereiro. O vencedor do confronto pegará o ganhador da série entre Bielo-Rússia e Espanha.