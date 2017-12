Hewitt e Blake vão fazer a final do Torneio de Queen´s Pelas semifinais do Torneio de Queen´s, o tenista australiano Lleyton Hewitt derrotou neste sábado o inglês Tim Henman por 2 sets a 1 e se classificou para a final da competição, que é disputada em quadra de grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. Hewitt começou melhor a partida e fez 6/3 no primeiro set. No entanto, o australiano foi surpreendido no segundo e perdeu por 6/3. Já no terceiro, Hewitt voltou a ter o controle da partida e com um forte saque conseguiu fechar em 6/2. Agora, o australiano vai enfrentar na final o norte-americano James Blake, que passou pelo seu compatriota Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Já o suíço Roger Federer, que neste sábado derrotou o alemão Tommy Haas por 2 sets a 1, vai enfrentar na Final do Torneio de Halle, na Alemanha, o checo Tomas Berdych, que passou pelo belga Kristof Vliegen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.