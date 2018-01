Hewitt é eliminado do Torneio de Sydney O tenista australiano Lleyton Hewitt foi derrotado, nas quartas-de-final do Torneio de Sydney, nesta quinta-feira, pelo italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 5/7. A derrota desta quinta-feira quebra a série de 22 vitórias seguidas de Hewitt na competição - o australiano foi campeão em 2000, 2001, 2004 e 2005. Agora, Andreas Seppi enfrentará na semifinal desta sexta-feira o russo Igor Andreev, que ganhou do seu compatriota Dmitry Tursunov por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/4). Quem também garantiu sua vaga na semifinal foi o norte-americano James Blake, que venceu o francês Arnaud Clement também por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/4. Ele vai enfrentar o russo Nikolay Davydenko, que avançou sem precisar entrar em quadra - seu adversário, o tailandês Paradorn Srichapan, não jogou devido a uma lesão muscular.