Hewitt é eliminado em casa por alemão Mesmo com toda a torcida a favor, o tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado, nesta quinta-feira, na segunda rodada do ATP de Adelaide. O cabeça-de-chave número 1 do torneio perdeu para o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 0/6 e 7/5. Nas quartas-de-final, a zebra alemã terá pela frente o checo Tomas Berdych, cabeça 6, que eliminou o britânico Andrew Murray por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/1. Nos outros jogos da rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o australiano Mark Philippoussis por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/1) e o dinamarquês Kenneth Carlsen ganhou do croata Ivo Karlovic também por 2 a 1 - parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4.