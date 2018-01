Hewitt está fora do Aberto da Austrália O tenista australiano Lleyton Hewitt foi eliminado do Aberto da Austrália, nesta quinta-feira, após perder para o argentino Juan Ignacio Chela, na segunda rodada, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 6/7 (8/10) e 6/2. O duelo entre os dois tenistas foi uma reedição do confronto do torneio do ano passado - em que Hewitt venceu pelas oitavas-de-final e Chela foi multado por cuspir no australiano. A derrota desta quinta acabou com o sonho de Hewitt, finalista do Aberto em 2005, de ser o primeiro anfitrião a ganhar o torneio desde Mark Edmonsen, em 1976. Outro argentino que avançou na competição foi Guillermo Coria, que derrotou o italiano Federico Luzzi por 3 a 0, parciais de 7/6 (12/10), 6/4 e 6/3. Já o eslovaco Dominik Hrbaty venceu o belga Dick Norman por 3 a 2 (6/2, 7/5, 5/7, 4/6 e 10/8). Também por 3 a 2, o espanhol Juan Carlos Ferrero eliminou o sérvio Jan Tipsarevic, com parciais de 6/3, 3/6, 5/7, 6/3 e 6/2. O alemão Nicolas Kiefer venceu o sérvio Boris Pashanski por 3 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/1, 6/4 e 6/1. Outro alemão que avançou na competição foi Tommy Haas, que derrotou o norte-americano Paul Goldstein por 3 a 0 (6/0, 6/1 e 6/2).