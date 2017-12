Hewitt fica outra vez no caminho de Marcos Daniel O australiano Lleyton Hewitt, 14.º cabeça-de-chave, pode ser o adversário do brasileiro Marcos Daniel na segunda rodada do Aberto de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que começa neste domingo, em Paris. Os dois já haviam se enfrentado nesta semana, na primeira rodada do torneio de Pörtschasch, na Áustria, e Daniel venceu por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 7/6 (7/3)). Na estréia, Daniel, que é o 89.º do ranking mundial, enfrenta o francês Mathieu Montcourt, número 213 da lista, contra quem nunca jogou. Hewitt, por sua vez, pega o checo Jan Hernych. O outro brasileiro garantido na chave principal, Flávio Saretta, 87.º do mundo, estréia contra o italiano Potito Starece, que está nove posições acima. Ele já venceu o rival uma vez, no ano passado, nas quartas-de-final do Aberto de Lugano, na Suíça - Saretta foi vice-campeão do torneio. Se conseguir chegar à chave principal, Júlio Silva, que disputa neste sábado a última rodada do qualifying, contra o checo Tomas Cakl, pode tanto estrear contra o argentino Gaston Gáudio, décimo cabeça-de-chave, quanto enfrentar outro atleta saído do qualificatório - e, neste caso, dar de cara com Rafael Nadal na segunda rodada. Nadal, cabeça-de-chave número 2, estréia contra o sueco Robin Soderling, número 49 do ranking, a quem nunca enfrentou. O espanhol precisa vencer para quebrar o recorde de vitórias consecutivas no saibro - chegaria a 54, uma a mais que o argentino Guillermo Vilas. O número 1 do ranking, Roger Federer, terá uma estréia complicada diante de um tenista local, Arnaud Clement, que já esteve entre os dez melhores do mundo e hoje é o 56.º. Em nove jogos, Federer bateu o rival seis vezes, inclusive nas últimos cinco partidas - a última, na estréia no Masters Series de Miami. Feminino A francesa Mary Pierce, vice-campeã do ano passado e número 6 do ranking mundial, desistiu de participar do torneio, por causa de contusões no pé direito e no músculo da coxa. É o segundo desfalque entre as top 10, já que Lindsay Davenport também está fora. A belga Justine-Henin Hardenne, quinta cabeça-de-chave, inicia a busca pelo bicampeonato diante da estoniana Maret Ani, número 68 do ranking. A número 1 Amelie Mauresmo pega a norte-americana Meghann Shaughnessy, 59ª do ranking. A suíça Martins Hingis (14ª) enfrenta a norte-americana Lisa Raymond (80ª) na busca de seu primeiro título em Paris - assim como com seu compatriota Federer, Roland Garros é o único Grand Slam que falta em seu currículo.