Hewitt sofre, mas avança na Austrália Ídolo entre os australianos, o ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt sofreu bem mais do que imaginava para superar a primeira rodada do Aberto da Austrália. Precisou de cinco sets para vencer o checo Robin Vik por 6/4, 2/6, 5/7, 7/6 e 6/3. Enquanto isso, o alemão Tommy Haas confirmou seu bom início de temporada e derrotou o francês Richard Gasquet por 6/2, 7/5 e 6/2. O argentino Juan Ignacio Chela acabou com a enorme badalação dos britânicos em Andy Murray e venceu a revelação da Escócia por 6/1, 6/3 e 6/3. O argentino Guillermo Coria, num jogo de muitas quebras de serviço, passou por Victor Hanescu, da Romênia, por 6/4, 1/6, 4/6 e 6/2.