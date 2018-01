Hewitt sofre para vencer na estréia do ATP de Washington O tenista australiano Lleyton Hewitt teve que suar bastante - por causa do jogo e do forte calor do verão norte-americano - para derrotar o local Vincent Spadea por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (7/5) e 6/4 -, na noite desta quarta-feira, na sua estréia pelo ATP de Washington, que é disputado em quadras duras e serve de preparação para o US Open. Seu rival nas oitavas-de-final será o alemão Denis Gremelmayr, que bateu o compatriota Bjorn Phau por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/3. Quem também sofreu para se classificar foi o eslovaco Dominik Hrbaty (cabeça-de-chave número 5), que venceu Gilles Muller, de Luxemburgo, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Nas oitavas, Hrbaty terá pela frente o francês Arnaud Clement. Outro pré-classificado que avançou foi o russo Dmitry Tursunov (7), que passou pelo argentino Edgardo Massa por 3/6, 6/1, 3/3 e abandono. Em outros jogos do dia, o britânico Andy Murray eliminou o paraguaio Ramón Delgado por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 -, o norte-americano Mardy Fish passou pelo checo Tomas Zib também por 2 a 0 (duplo 6/4), o sul-coreano Hyung-taik Lee bateu o francês Julien Benneteau por 2 a 0 (6/3 e 6/4), o espanhol Feliciano López ganhou do russo Teimuraz Gabashvili por 2 a 0 (duplo 6/4) e o norte-americano Jan-Michael Gambill derrotou o sérvio Janko Tipsarevic por 2 a 1 - parciais de 2/6, 6/3 e 6/0.