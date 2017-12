Hewitt tem partida adiada e Roddick vence com facilidade O jogo entre o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis, e o sul-coreano Hyung-Taik Lee foi interrompido por falta de luz natural, nesta quinta-feira, em Wimbledon. A partida estava empatada em dois sets em mais de três horas da disputa. O primeiro set foi decidido apenas no 13.º game, com vitória de Lee por 7/4. Já o segundo foi diferente, com o australiano fazendo 6 a 2 em menos de meia hora. No set mais logo do jogo, o terceiro (58 minutos), vitória do australiano por 7/6, com 8/6 no tie-break. Lee revidou no quarto set ao vencer por 7/5 em mais um tie-break. Porém, no desempate a noite já caia na quadra e o jogo foi interrompido por falta de luz natural. Já o norte-americano Andy Roddick passou com facilidade o alemão Florian Mayer e venceu o duelo por 3 sets a 0 com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2. Cabeça-de-chave número três, Roddick corre atrás do título depois de perder as duas últimas finais da competição.