Hewitt vence e pega Gasquet nas oitavas do US Open Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave n.º 15 do US Open, bateu o sérvio Novak Djokovic, neste domingo, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 6/2. O australiano, campeão do torneio em 2001, enfrentará o francês Richard Gasquet, que venceu o suíço Marco Chiudinelli por 7/6 (7/2), 6/3, 2/6 e 7/6 (7/2). Hewitt tenta seu primeiro grande resultado em Grand Slam na temporada. Chegou às oitavas-de-final em Roland Garros, onde perdeu para Rafael Nadal, e às quartas em Wimbledon, com derrota para Marcos Baghdatis. Gasquet, por sua vez, igualou o melhor resultado da carreira em torneios do Grand Slam. No ano passado foi às oitavas em Wimbledon e no US Open.