Hewitt volta a ficar entre os 10 melhores do mundo Mesmo perdendo para o inglês Andrew Murray na final do Torneio de San Jose, domingo, nos Estados Unidos, o tenista australiano Lleyton Hewitt conseguiu voltar ao grupo dos dez primeiros colocados do ranking mundial. Assim, ele subiu uma posição e aparece nesta segunda-feira em 10º lugar na lista de entradas da ATP - que mede o desempenho dos jogadores ao longo de um ano. A liderança continua com o tenista suíço Roger Federer, que está com 7.025 pontos. Bem atrás dele, o espanhol Rafael Nadal ocupa o segundo lugar, com 4.615. Já na Corrida dos Campeões, que soma apenas os pontos conquistados na temporada, não houve nenhuma grande modificação nas primeiras colocações nesta semana. E Federer continua na liderança Confira o lista de entradas: 1.º Roger Federer (SUI) - 7.025 pontos 2.º Rafael Nadal (ESP) - 4.615 3.º Andy Roddick (EUA) - 2.685 4.º David Nalbandian (ARG) - 2.560 5.º Ivan Ljubicic (CRO) - 2.395 6.º Nikolay Davydenko (RUS) - 2.355 7.º Guillermo Coria (ARG) - 2.100 8.º Andre Agassi (EUA) - 2.025 9.º Gaston Gaudio (ARG) - 1.950 10.º Lleyton Hewitt (AUS) - 1.785 85.º Flávio Saretta (BRA) - 452 92.º Marcos Daniel (BRA) - 429 E a Corrida dos Campeões: 1.º Roger Federer (SUI) - 250 pontos 2.º Marcos Baghdatis (CHP) - 154 3.º Ivan Ljubicic (CRO) - 130 4.º Nicolas Kiefer (ALE) - 90 5.º David Nalbandian (ARG) - 90 6.º Tommy Haas (ALE) - 87 7.º Nikolay Davydenko (RUS) - 77 8.º Marco Ancic (CRO) - 73 9.º Sebastien Grosjean (FRA) - 70 10.º Fabrice Santoro (FRA) - 66