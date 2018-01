Hingis anuncia que se casará com o tenista checo Stepanek Ex-número um do mundo, a tenista suíça Martina Hingis confirmou que se casará em breve com o checo Radek Stepanek, atual número 19 do ranking masculino da ATP. O anuncio foi feito nesta sexta-feira, na Austrália, local em que a tenista se prepara para as primeiras competições de 2007. "Fiquei surpresa quando me perguntaram", revelou Hingis. "Na Suíça, que é o meu país de origem, ninguém sequer percebeu que nós tínhamos um relacionamento." A tenista ainda contou que o pedido de casamento ocorreu no último mês, durante viagem a Praga, na República Checa. Hingis dominou o tênis feminino durante os últimos anos da década de 1990. Ela chegou a ganhar o Aberto da Austrália por três vezes. No entanto, depois de sofrer uma série de lesões (em 2002), principalmente nos tornozelos, ela precisou ficar por três anos parada para poder se recuperar. Atualmente, Hingis é a número sete do mundo. A data oficial do casamento ainda não foi divulgada.