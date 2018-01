Hingis arrasa checa e avança às oitavas A tenista suíça Martina Hingis não teve dó da checa Iveta Benesova e arrasou a rival por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/1 -, neste sábado, em jogo válido pela terceira rodada do Aberto da Austrália. Nas oitavas-de-final, Hingis, que voltou ao circuito profissional após afastamento de três anos, terá pela frente a australiana Samantha Stosur, que bateu a austríaca Sybille Bammer por 2 a 1 (7/5, 4/6 e 6/3). Até agora no torneio, Hingis só cedeu dez games. ?É incrível como estou jogando. A cada partida sinto-me mais confiante?, afirmou a suíça. O jogo de Hingis foi o primeiro da rodada deste sábado, quando o calor não tinha chegado ao seu máximo. A alta temperatura fez uma vítima. A holandesa Michaela Krajicek teve de desistir de seu jogo diante de Amelie Mauresmo, quando estava em desvantagem de 6/2 e 2 a 0. ?Comecei a sentir tonturas, minha visão desapareceu e quase vomitei?, contou Krajicek, que deixou a quadra atendida por fisioterapeutas com bolsas de gelo enroladas no pescoço. A própria Amélie Mauresmo reconheceu que o calor não estava para se jogar tênis. ?Percebi que ela (Krajicek) não estava passando bem?. O forte calor forçou a suspensão dos jogos nas quadras abertas, só realizando partidas nos estádios com teto fechado. A demora na decisão de adiar as partidas, porém, provocou muitas críticas. Os organizadores diziam que a temperatura estava por volta dos 35 graus, enquanto fotógrafos, por exemplo, garantiam que, em seus termômetros, o calor já passava dos 40 graus. Nem só jogadores, mas também torcedores sofreram com isso. Muitos usavam guarda chuvas como sombrinhas e as bandeiras cobriam cabeças, colos e pernas, no lugar de serem agitadas nos pontos decisivos. Quem também não encontrou dificuldades para avançar no Grand Slam foi a favorita Kim Clijsters (cabeça-de-chave 2). A belga passou pela italiana Roberta Vinci por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2). Em outros jogos da rodada, a suíça Patty Schnyder venceu a japonesa Aiko Nakamura por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), a russa Anastasia Myskina eliminou a sueca Sofia Arvidsson por 2 a 0 (6/3 e 6/1), a checa Nicole Vaidisova ganhou da italiana Flavia Pennetta por 2 a 0 (6/4 e 6/2) e a italiana Francesca Schiavone aplicou uma ?bicicleta? (6/0 e 6/0) na espanhola Maria Sanchez Lorenzo.