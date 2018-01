Hingis arrasa na volta ao Grand Slam De volta aos grandes torneios, depois de um período de três anos de afastamento, a ex-número 1 do mundo, Martina Hingis, deixou claro que ainda tem muito talento e técnica. Na sua estréia do Aberto da Austrália, mesmo diante de uma das cabeças-de-chave, a russa Vera Zvonareva, a tenista suíça arrasou ao vencer por 6/1 e 6/2. Com certeza, a tricampeã em Melbourne, com títulos de 1997 a 99, mostrou estar em condições de lutar por boa campanha e ameaçar o favoritismo das atuais líderes. ?Foi muito bom para mim estar de volta a este estádio, sentir toda essa atmosfera e ganhar um jogo como esse?, disse a bela tenista nascida na Eslováquia, mas naturalizada suíça. A vitória de Hingis tornou-se ainda mais significativa pelos números apresentados, com 17 winners (bolas vencedoras) contra apenas 11 erros não forçados. A tenista suíça mostrou-se tranqüila e pareceu estar em boa forma, com boa movimentação. Enquanto Hingis passou fácil pela estréia, a francesa Amelie Mauresmo sofreu diante da chinesa Tiantian Sun, vencendo em três sets, por 4/6, 6/2 e 6/2. A belga Kim Clijsters mostrou estar em boa forma, embora ameaçada por uma lesão, e superou a chinesa Yoon Jeon Cho por 6/3 e 6/0. Entre as beldades, Nicole Vaidisova, da República Checa, ganhou de Anastasiya Yakimova (BLR) por 6/3 e 6/1, Ana Ivanovic (SER) bateu Shenay Perry (EUA) por 6/4 e 6/4; e Anastasia Myskina (RUS) derrotou Yuliana Fedak (UCR) por 7/6 (8/6) e 6/1.