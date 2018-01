Hingis avança às quartas na Austrália A tenista suíça Martina Hingis segue imbatível no seu retorno ao circuito profissional, após três anos afastada por contusões. Nesta quarta-feira, a ex-número 1 do mundo derrotou a checa Klara Koukalova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 - e passou às quartas-de-final do WTA de Gold Coast, na Austrália. Sua rival será a espanhola Nuria Llagostera, que bateu a italiana Francesca Schiavone também por 2 a 0 (6/3 e 6/1). Em outros jogos da rodada, a suíça Patty Schnyder ganhou da norte-americana Angela Haynes por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0) e a francesa Tatiana Golovin eliminou a austríaca Sybille Bammer também por 2 a 0 (6/1 e 6/3).