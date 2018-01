Hingis avança às semifinais na Austrália A tenista suíça Martina Hingis derrotou, nesta quinta-feira, a espanhola Nuria Llagostera Vives por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/0 - e avançou às semifinais do WTA de Gold Coast, na Austrália. No seu primeiro torneio após três anos afastada do circuito profissional por causa de contusões, a ex-número 1 do mundo terá pela frente a italiana Flavia Pennetta, que bateu a francesa Tatiana Golovin por 2 a 1 - parciais de 6/2, 5/7 e 6/3. Nos outros jogos das quartas-de-final, a russa Dinara Safina ganhou da espanhola Anabel Medina por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3) e a checa Lucie Safarova eliminou a suíça Patty Schnyder, cabeça-de-chave número 1, também por 2 a 0 (6/4 e 6/3). Auckland - Pelas quartas-de-final do WTA de Auckland, na Nova Zelândia, a russa Nadia Petrova (cabeça 1) derrotou a porto-riquenha Kristina Brandi por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2), a eslovaca Daniela Hantuchova bateu a israelense Tzipora Obziler por 2 a 1 (7/5, 3/6 e 7/5), a russa Vera Zvonareva ganhou da compatriota Maria Kirilenko por 2 a 0 (6/2 e 6/0) e a francesa Marion Bartoli venceu a alemã Julia Schruff por 2 a 0 (6/2 e 6/0).