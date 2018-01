Hingis avança e Hantuchova é eliminada em Doha Pelas oitavas-de-final do Torneio de Doha (Catar), que distribui US$ 600 mil em prêmios, a tenista suíça Martina Hingis venceu a italiana Francesca Schiavone, nesta quarta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já a tenista eslovaca Daniela Hantuchova foi surpreendida e perdeu para a chinesa Na Li por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/1. A outra surpresa do dia em Doha foi a eliminação da russa Anastasia Myskina para a japonesa Ai Sugiyama por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (6/8) e 6/4. Ainda pelo Torneio de Doha, a russa Svetlana Kuznetsova venceu sua compatriota Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Também por 2 a 0, a italiana Roberta Vinci derrotou a venezuelana Maria Vento-Kabchi, parciais de 6/2 e 6/3.